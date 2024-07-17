İki işletmede iki işçi öldü: Zonguldak’ta kaçak madenler emekçilerin canını aldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Aynı ilçede yine ruhsatsız işletilen bir başka maden ocağında da yüksekten düşen bir işçi yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti.

Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu 51 yaşındaki Mustafa Kuru'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağının önünde yüksekten düştüğü iddia edilen işçi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Damarlı Mahallesi açık işletme mevkiindeki orman sahasında bulunan ruhsatsız maden ocağında çalışan Satılmış G. (32) gece saatlerinde yüksekten düştü.

Yaralanan maden işçisi arkadaşı tarafından getirildiği Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Satılmış G'nin cenazesi, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Bölgede olay yeri inceleme ve Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince inceleme yapıldı.

OLAYI TAKİP EDEN GAZETECİLERE SALDIRI

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti, Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen göçük olayını haberleştirmeye giden gazetecilere yönelik saldırıyı kınadı. Cemiyetin açıklamasında "Kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve çalışmaları, toplumsal dayanışma ve devletin kriz yönetim kapasitesi gibi konuları gündeme taşır. Bu sebeple olay yerine giden üç gazeteci arkadaşımız fiili saldırıya varana kadar hakaret ve küfürlere maruz kalmıştır. Olayı tarafsız ve objektif bir şekilde haberleştirmek için görevlerini yerine getiren; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Kartı sahibi meslektaşlarımızın böyle bir durumla karşılaşması camiamızı derinden üzmüş ve aynı zamanda tepkilere neden olmuştur" ifadelerine yer verildi.