İki isme mükâfat gibi ihale

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bir ihalesi daha iktidara yakınlığıyla bilinen müteahhitlere verildi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre Karayolları Genel Müdürlüğü, 17 Ekim 2025’te “Bursa Şehir Hastanesi ve YHT Garı Bağlantı Yolları Yapım İşi” adı altında bir ihale düzenledi. 14 Kasım’da ise Söğüt İnşaat ile Taşyapı İnşaat iş ortaklığıyla 990 milyon 418 bin TL’lik sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İhale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olaylar ile yapım tekniği açısından özelliği bulunan işler” gibi durumlarda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu madde, uzun yıllardır “ihaleyi istediğine verme yöntemi” olarak kullanıldığı için eleştiriliyor.

İhaleyi alan şirketlerden biri olan Taşyapı İnşaat’ın sahibi Emrullah Turanlı, “Şişli’nin Kanal İstanbul’u” olarak bilinen projeyle hatırlanıyor. Turanlı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmada şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Geçen aylarda da Turanlı’nın şirketinin başvurusu nedeniyle Halk TV’ye yüzde üç idari para cezası kesilmişti.

17-25 ARALIK’TA GÖZALTINA ALINDI

Milyarlarca lira ihalelerin verildiği şirketin sahibi Emrullah Turanlı, 17-25 Aralık operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Turanlı, elemanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin takibe takılması sonucu gözaltına alındığını belirterek, “Bana isnat edilen suç, iki işimle ilgili elemanlarımla yaptığım görüşmelerin takibidir. İmarlı arazilerimin ruhsatını almak için takip ettiğimiz işlerle ilgili olarak takibe takılmışız” açıklamasını yapmıştı.

İhaleyi alan iş ortaklığındaki diğer şirket, dolmuş şoförlüğü yaparken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile yolu kesiştikten sonra kamudan aldığı ihalelerle gündeme gelen Mustafa Akan’a ait Söğüt İnşaat.

‘DOLMUŞÇU MUSTAFA’NIN ŞİRKETİ

Akan’ın adı, AKP’li Gökçek döneminde hemen her belediye ihalesinde öne çıkıyordu. O dönemde Söğüt İnşaat’ın arazilerine ABB Belediye Meclisi kararlarıyla çok sayıda haksız emsal artışı sağlandı.

Belediyeden milyonlarca liralık arsa ihalesi alan şirket, Gökçek döneminde belediyenin içme suyu, kanalizasyon ve asfalt ihalelerinin çoğunluğunu üstlendi. Söğüt İnşaat, belediyeden aldığı ihalelerle sermayesini katlayarak artırdı.