İki İtalyan devi Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı

Serie A'da sezonun son haftasında oynanan maçların ardından Şampiyonlar Ligi'ne giden takımlar belli oldu.

Inter'İn şampiyon, Napoli'nin ise ikinci olarak Şampiyonlar Ligi bileti aldığı sezonda diğer iki takım son hafta kesinleşti.

Deplasmanda Hellas Verona'yı 2-0 mağlup eden Roma, ligi üçüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Sezonun süpriz ekibi Como ise son maçında deplasmanda Cremonese'yi 4-1 mağlup ederek sezonu 71 puanla dördüncü tamamladı ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkını yakaladı.

İKİ DEV DIŞARIDA KALDI

Sezonun bitmesine 10 hafta kalana kadar şampiyonluk yarışının içinde ve ikinci sırada bulunan Milan ise sezonun son bölümünde aldığı üst üste kötü sonuçların ardından ilk 4 dışında kalarak Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi.

Ligin son haftasında sahasında Cagliari'ye 2-1 yenilen AC Milan, sezonu 70 puanla 5'inci sırada kaldı. Şampiyonlar Ligi dışında kalan Milan, önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Milan gibi bir başka İtalyan devi Juventus da önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmayacak. Torino'yla 2-2 berabere kalan Juventus, 38 maç sonunda topladığı 69 puan ile sezonu 6'ncı sırada tamamladı. Juventus da önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.