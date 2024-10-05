İki kadını katleden Semih Çelik, cinayetten önce parçalanmış ceset çizmiş!

Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden ve öncesinde iki ayrı ilçede iki kadını öldürdüğü tespit edilen Semih Çelik'in evinde, parçalanmış bir cesedi gösteren kara kalem çizim çalışması ele geçirildi.

19 yaşındaki Semih Çelik, dün (4 Ekim) surlardan atlayıp intihar etti, intiharı öncesinde saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve saat 16.00 sıralarında da Fatih'te yine 19 yaşındaki İkbal Uzuner adlı kadınları katletti.

Elde edilen bilgilere göre, mesleği kasaplık olan katilin hastalığı nedeniyle bu yıl içerisinde 5 kez hastanede psikolojik tedavi gördüğü, hakkında 2 kez kayıp ihbarı verildiği, 1 kez intihara teşebbüs ettiğine dair kayıt olduğu belirlendi.

Katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner (solda)

2 KADINI KATLETTİ

Şüpheli, Eyüpsultan'da birlikte yaşadığı ailesinin, kız kardeşini üniversiteye götürmek üzere şehir dışına çıkması üzerine evde tek kaldı. Burada eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen Ayşenur Halil'i başını keserek öldüren Çelik, daha sonra İkbal Uzuner ile Fatih'te buluştu.

Birlikte surların tepesine çıktığı İkbal Uzuner'in de başını kesip vücudunu parçalara ayıran Çelik, olayın ardından intihar etti.

Semih Çelik'in intiharının ardından olay yerinde polis ekipleri itfaiye merdiveniyle surlara çıkarak, Çelik'in burada öldürdüğü İkbal Uzuner'in cesedinin parçalarını aradı.

Çelik'in birçok parçaya ayırdığı cesedin bir bölümünü surun tepesinde bıraktığı, bazılarını ise aşağıya attığı belirlendi, ceset bir araya getirildi.

Olay yerindeki araştırmalar ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından katil ile İkbal Uzuner'in cesetleri Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

EVİNDE DETAYLI ARAMA YAPILDI

Bu arada, katil Semih Çelik'in ilk cinayeti işlediği evde polis ekiplerince detaylı inceleme yapıldı.

Çelik tarafından katledilen Ayşenur Halil'in cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Çelik'in babasının ifadesine başvuruldu. Baba, oğlunun daha önce psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi.

Öte yandan, evde yapılan aramalarda, Çelik'in odasından katlettiği İkbal Uzuner'in parçalanmış cesedine uygun kara kalem çizim çalışması ele geçirildi.

Semih Çelik'in cinayetleri neden işlediğine dair henüz bir bulguya rastlanmazken, katledilen iki genç kadının da öğrenci olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.