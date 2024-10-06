İki kadını katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu

Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden ve öncesinde iki ayrı ilçede iki kadını öldürdüğü tespit edilen Semih Çelik'in komşuları konuştu.

19 yaşındaki Semih Çelik, 4 Ekim'de surlardan atlayıp intihar etti, intiharı öncesinde saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve saat 16.00 sıralarında da Fatih'te yine 19 yaşındaki İkbal Uzuner adlı kadınları katletti.

Elde edilen bilgilere göre, mesleği kasaplık olan katilin hastalığı nedeniyle bu yıl içerisinde 5 kez hastanede psikolojik tedavi gördüğü, hakkında 2 kez kayıp ihbarı verildiği, 1 kez intihara teşebbüs ettiğine dair kayıt olduğu belirlendi.

2 KADINI KATLETTİ

Şüpheli, Eyüpsultan'da birlikte yaşadığı ailesinin, kız kardeşini üniversiteye götürmek üzere şehir dışına çıkması üzerine evde tek kaldı. Burada Ayşenur Halil'i öldüren Çelik, daha sonra İkbal Uzuner ile Fatih'te buluştu.

Birlikte surların tepesine çıktığı İkbal Uzuner'i de katleden Çelik, olayın ardından intihar etti.

Olay yerindeki araştırmalar ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından katil ile İkbal Uzuner'in cesetleri Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Semih Çelik'in komşuları açıklamalarda bulundu.

Semih Çelik'in komşuları şunları kaydetti:

"5 YILDIR İKBALE TAKINTILIYDI"

"Semih, 14 yaşından bu yana 5 yıldır İkbal'e takıntılıydı. Onu elde edebilmek ve etkileyebilmek için başka kızlarla birlikte olup İkbali kıskandırmaya çalışırdı. Kız arkadaşları ile eve gelir giderdi."

"İNSAN SEVMEYEN BİR TİPTİ"

"İçine kapanıktı ve kimseyle pek muhattap olmazdı. Genellikle tek başına dolaşırdı. Kimseyle selamlaşmayan, birini görünce yüzünü ekşiten, insan sevmeyen bir tipti."

"5 KEZ HASTANEYE YATIRILMAK İSTENDİ"

"Takıntısından dolayı Psikolojik tedavi için 5 kez hastaneye yatırılmak istendi ancak direndi ve her defasında tedavi olmayı reddetti."