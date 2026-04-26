İki kadını taciz eden failden 'şeytana uydum' savunması

İstanbul’da ayrı noktalarda iki üniversite öğrencisini taciz eden Berkan B. isimli erkek tutuklandı. Fail, ifadesinde suçu kabul ederken, “şeytana uydun” savunmasını yaptı.

İstanbul Sarıyer’de Rumelihisarı Mahallesi’nde 15 Mart Pazar günü saat 04.00 sıralarında İstinye’de üniversite öğrencisi olan Cansu Yaren K.’nin (23) yanına yaklaşan motosikletli bir kişi, kadına fiziksel tacizde bulundu. Kadın olay yerinden uzaklaşarak polise şikayette bulundu. İkinci olayda ise 18 Mart Çarşamba günü Maslak Mahallesi’nde saat 00.55 sıralarında yaşandı. Evine yürüyerek giden üniversite öğrencisi Burcu P.’nin (24) yanına yaklaşan motosikletli bir kişi, kadına arkadan yaklaşarak fiziksel tacizde bulunduktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

İKİ OLAYIN FAİLİ DE AYNI KİŞİ

Yapılan kamera ve saha çalışmalarında failin Berkan B. olduğu tespit edildi. Fail polis ekipleri tarafından Etiler’de çalıştığı kuaförde gözaltına alındı.

FAİLDEN "ŞEYTANA UYDUM" SAVUNMASI

Berkan B.'nin emniyetteki ifadesinde "Yaptığımdan dolayı pişmanım. Suçlamaları kabul ediyorum. Alkolün etkisiyle bir anlık şeytana uyarak böyle bir davranışta bulundum" dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'Cinsel taciz' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.