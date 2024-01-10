İki kardeş 2 yıl arayla trafik kazasında hayatını kaybetti

Sultangazi’de yaşayan Memiş ailesinin 5 yaşındaki çocuğu Muhammed Enes, servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ailenin büyük oğlu Yasin’in de iki yıl önce 11 yaşındayken benzer bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ajans Haberleri 10.01.2024 12:51 Giriş: 10.01.2024 12:51

Güncelleme: 10.01.2024 12:52 Kaynak: İHA

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Sultangazi’de dün akşam yaşanan olayda 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş, servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Muhammed’in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan cenaze, aileye teslim edildi. Muhammed Enes’in abisi Yasin’in de 11 yaşındayken camiye giderken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.







