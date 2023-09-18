İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde tescilli Muğla evlerinin bulunduğu sokaktaki iki katlı ahşap evdeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Menteşe ilçesi Camikebir Mahallesi Arasta Sokak üzerinde bulunan eski iki katlı ahşap evde başladı.

Yangın sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir anda alevlerin sardığı eve ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.