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İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde tescilli Muğla evlerinin bulunduğu sokaktaki iki katlı ahşap evdeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ajans Haberleri
  • 18.09.2023 10:16
  • Giriş: 18.09.2023 10:16
  • Güncelleme: 18.09.2023 10:16
Kaynak: İHA
İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre yangın, Menteşe ilçesi Camikebir Mahallesi Arasta Sokak üzerinde bulunan eski iki katlı ahşap evde başladı.

Yangın sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir anda alevlerin sardığı eve ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. 

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