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İki katlı binada çıkan yangında maddi hasar oluştu

Ajans Haberleri
  • 26.03.2025 14:31
  • Giriş: 26.03.2025 14:31
  • Güncelleme: 26.03.2025 14:31
Kaynak: İHA
İki katlı binada çıkan yangında maddi hasar oluştu

Eskişehir’de 2 katlı bir binada çıkan ve maddi hasar yol açan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 71 Evler Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, maddi hasar oluştuğu belirtildi.

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