İki katlı ev yandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki katlı evde bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Güncel 16.02.2024 06:19 Giriş: 16.02.2024 06:19

Güncelleme: 16.02.2024 06:25 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA

Sakarya Akyazı'da iki katlı evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü. Bıçkıdere Mahallesi’nde Ö.Y.'ye ait iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı.