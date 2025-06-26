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İki katlı evde çıkan yangın korkuttu

Ajans Haberleri
  • 26.06.2025 12:08
  • Giriş: 26.06.2025 12:08
  • Güncelleme: 26.06.2025 12:08
Kaynak: İHA
İki katlı evde çıkan yangın korkuttu

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın; itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı İdris mahallesinde bulunan iki katlı bir evde, iddiaya göre çatıda kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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