İki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Karabük’ün Eflani ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın köylülerin yardımıyla büyümeden söndürüldü.
Kaynak: İHA
Olay, Ulugeçit Köyü Karyağdılar Mahallesinde meydana geldi. Fatma ve Ahmet Yalçın’a ait ahşap evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Köylülerin yardımıyla yangın büyümeden söndürülürken itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
Yangında maddi hasar oluştu.
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