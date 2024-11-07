İki kentte 2 kadın şüpheli şekilde öldü

Haber Merkezi

Şüpheli kadın ölümlerinin sonu gelmiyor. Malatya’da bir kadın, kaldığı yurdun önünde, Şırnak’ta da bir hemşire kadın ölü bulundu. Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki öğrenci yurdu önünde 22 yaşındaki Hatice Tunç’un cansız bedeni bulundu.

Tunç’un yurtta kaldığı tespit edilirken genç kızın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Şırnak Devlet Hastanesi'nde çalışan hemşire Dilan Abi de önceki gün şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Abi'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Beytüşşebap’a götürüldü.