İki kentte bir kadın öldürüldü, biri darbedildi

Haber Merkezi

İstanbul’da 58 yaşındaki Olga Aydın isimli kadın evinde ölü bulundu. Olay, Esenyurt’ta yaşandı. Kadın evinde ölü bulundu. Günlerce evde kaldığı belirtilen cesedin çürümeye başladığı öğrenildi. İncelemenin ardından Aydın’ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.

Yalova’da da bir kadın çalıştığı markette, ayrıldığı erkek arkadaşı A.Y. tarafından darbedildi, müdahale eden bir yurttaş bıçaklandı. Fail A.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.