İki kentte iki iş cinayeti: Üzerine ağaç devrilen işçiler hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Araç ilçesinde üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti.

Çavuş köyü mevkisinde ormanlık alanda kesim işinde çalışan Satılmış Gücükçavuş'un üzerine ağaç devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan Gücükçavuş, ambulansla Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gücükçavuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AKSARAY'DA ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Bir iş cinayeti de Aksaray'da meydana geldi.

56 yaşındaki Hatice Başata, çalıştığı iş yerinde kesilen kavak ağacının üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatleri sıralarında Güzelyurt ilçesi Ihlara Beldesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Mobilyacıda aşçı olarak çalışan Hatice Başata, iş yerine ait arazide ağaç kesen işçilerin yanına gitti.

Bu sırada kesilen kavak ağacı, Başata'nın üzerine devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

Ambulansla Güzelyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hatice Başata, yaşamını yitirdi.

Başata’nın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.