İki kentte kadınlara bıçaklı saldırı: Saldırganlardan biri yakalandı öteki aranıyor

Kadınlar her gün şiddete maruz bırakılıyor, erkekler tarafından öldürülüyor ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele ediyor.

Kadına yönelik şiddetin son örneği Bursa ve Aksaray'da yaşandı.

Bursa'da bir kadın, halk otobüsünde tartıştığı bir kişi tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı. Kaçan zanlı aranıyor.

Aksaray'da ise evine gitmek isteyen bir kadını bıçaklayan saldırgan ise yakalandı.

Olay kent içi toplu taşımada kullanılan özel halk otobüsüne yaşandı. Otobüse binen Gülay K. ile kimliği henüz belirlenemeyen erkek yolcu arasında tartışma çıktı. Erkek yolcu, Gülay K'yi bacağından bıçakladıktan sonra Fevzi Çakmak Caddesi'nde otobüsten inip kaçtı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülay K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

AKSARAY'DAKİ BIÇAKLI SALDIRGAN YAKALANDI

Öte yandan Aksaray'da bir kadını bıçakla yaralayıp kayıplara karışan şüpheli ise yakalandı.

14 Kasım'da Ereğli Kapı Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı Selçuklu Parkı yakınında yaşanan olayda çarşıdan evine gitmek için otobüs durağına giden H.A. (43) isimli kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kalçasından bıçaklanarak yaralandı. Kadının arkasından sessizce yaklaşarak kadını bıçaklayan şahıs hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsın peşine düştü. Görgü tanıklarının ve yaralı kadının verdiği eşkalden yola çıkan Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin O.D. (45) isimli şahıs olduğunu belirledi. Yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Bıçaklanan kadın şahsı teşhis ederken zanlı emniyete götürüldü.