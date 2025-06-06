İki kentte ormanlar yandı

Haber Merkezi

Küresel iklim krizi, yangınlara karşı alınmayan önlemler ve ihmaller, personel eksikliği, iktidarın kâr hırsı ve özelleştirme politikaları gibi pek çok nedenden dolayı ormanlar tek tek alevlere teslim oluyor. İzmir’deki Gözde Kent mevkiindeki ormanlık alanda dün yangın çıktı. Yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı. Tüm gün soğutma çalışmaları yapıldı.

Adıyaman merkez Karadağ Ormanlık alan içerisinde dün yangın meydana geldi. Yangının ardından olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti ardından soğutma çalışması yaptı.

Muğla’da ise Valilik, orman yangınlarını önlemek amacıyla 3 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişleri yasakladı. Yetkililer, tüm vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya ve alınan kurallara uymaya çağırdı.