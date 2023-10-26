İki kez devre kesici uygulanmıştı: Borsada son durum

Kayıpların yüzde 7'yi aşmasının ardından iki kez devre kesici uygulanan borsa yeni güne yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,23 değer kazanarak 7.516,50 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,23 yükselişle 7.516,50 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 91,53 puan artışla ve yüzde 1,23 değer kazanarak 7.516,50 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,39 ve holding endeksi yüzde 0,83 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,79 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

DEVRE KESİCİ UYGULANMIŞTI

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 7,08 değer kaybıyla 7.424,97 puandan tamamladı.

Kayıpların ardından iki kez devre kesici uygulanmıştı.