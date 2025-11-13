Giriş / Abone Ol
İki kez ertelenen süreç komisyonu, 18 Kasım'da toplanacak: 3 isim sunum yapacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Kasım Salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanacak. Toplantıda Ali Yerlikaya, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın sunum yapacak.

  • 13.11.2025 16:11
  • Giriş: 13.11.2025 16:11
  • Güncelleme: 13.11.2025 16:27
Kaynak: AA-ANKA
Fotoğraf: AA

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 18 Kasım Salı günü toplanacak.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 18 Kasım Salı günü saat 15.00'te TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacağı bildirildi.

Komisyon'un 17. toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın sunum yapacağı belirtildi. Ardından soru-cevap kısmına geçilecek.

Toplantının basına kapalı olması bekleniyor.

Süreç komisyonu ertelendi
