İki kez ertelenen süreç komisyonu, 18 Kasım'da toplanacak: 3 isim sunum yapacak
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Kasım Salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanacak. Toplantıda Ali Yerlikaya, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın sunum yapacak.
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 18 Kasım Salı günü saat 15.00'te TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacağı bildirildi.
Komisyon'un 17. toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın sunum yapacağı belirtildi. Ardından soru-cevap kısmına geçilecek.
Toplantının basına kapalı olması bekleniyor.