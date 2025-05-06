İki kez sürülen sendika temsilcisi hakları için nöbette: "Onlar esas sendikaya düşman"

Ezgi Can CEYLAN

Devlet Su İşleri (DSİ) Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) işyeri temsilcisi Yener Çalışkan, daha önce de görev değişikliği gerekçesiyle sürgün edilmiş, konuyu mahkemeye taşımıştı.

İdare mahkemesi bu atamayı hukuksuz bulmuş ve yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bu kararla görevine geri dönen Çalışkan, yine benzer bir kararla karşılaştı.

İKİ KEZ SÜRGÜN ETTİLER

Bugün işyeri önünde oturma eylemi ile direnişe başlayan Çalışkan, hakları için başlattığı direnişi BirGün'e anlattı.

Çalışkan, "Kendi isteğim dışında, daha önce sendikalı bir çalışan olduğum için şehir dışında, Ankara Yolu üzerinde Sondaj birimine sürgün edildim. Bu süre zarfında mahkemeye gittik, mahkeme bizim lehimize karar verdi. Mahkeme kararı uygulanınca görev yerime geri döndüm. Bu süre zarfında Bölge Müdürlüğü boş durmamış, Genel Müdürlüğe yazı yazmışlar sürgün kararım için. Genel Müdürlük bu kararı onayladı ve ikinci kez sürüldüm" dedi.

Esas baskının sendikalılığa olduğunun altını çizen Çalışkan, "Bölge Müdürlüğü ESM’li oluğumuz, sendikalı olduğumuz için bizi istemiyorlar. Kurumda 720 kişi çalışıyor. Bizim yaşadığımız süreçte mahkeme kararını uygulamak, yeniden dönmemiz, onlar açısından otoritelerini sarstı. Diğer çalışan 720 arkadaşımız bu durumu korku, sindirme olarak algılıyor. 'Bugün senin başına gelen yarın bizim başımıza gelir' diye düşünüyor. Karar geri alınana kadar mücadeleme devam edeceğim" diye konuştu.

DAYATMALARDAN VAZGEÇİN

Çalışkan'ın örgütlü olduğu ESM'den de direnişe ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"DSİ Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü işyeri temsilcimiz Yener Çalışkan yeniden sürgün edilmesine karşı işyeri önünde eylemde. DSİ Bölge Müdürü daha önce de Çalışkan'ı sürgün etmiş ancak idare mahkemesi bu hukuksuz atama işlemi hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bölge Müdürlüğü aynı hukuksuz işlemi tekrarlarken, şunu bir kez daha ifade ediyoruz. Baskılar, sürgünler, mobbing bizim mücadelemize engel olamayacak. DSİ Genel Müdürlüğü'nü ve bölge müdürlüğünü hukuksuz uygulamaları dayatmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz."