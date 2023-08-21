İki kişinin yaralandığı kazada motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı

Afyonkarahisar’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, olayda motosiklete çarpan otomobil sürücüsü ise arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı.

Olay, kent merkezi Yeşilyurt mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.T., yönetimindeki motosiklete cadde dönüş yaptığı esnada sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarparak kaçtı.

Kazada motosikletten düşen F.T. ve yanında bulunan şahıs yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için polis tarafından inceleme başlatıldı.