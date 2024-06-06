İki kız kardeş farklı yerlerde ölü bulundu

Haber Merkezi

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin ardı arkası kesilmezken failler ise yargılanmaya devam ediyor. Konya’da birlikte yaşayan 2 kız kardeş farklı yerlerde 4 saat arayla ölü bulundu. Olay Selçuklu ilçesinde dün yaşandı. Şerife Bedel yaşadığı sitenin bahçesinde hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Şerife Bedel’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, Şerife Bedel’in evinde yaptığı incelemede de bu kadının kardeşi Gül Bedel’in cesedini buldu. Birlikte yaşayan kardeşlerin cesetleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü. Soruşturma başlatıldı.

FAİL TUTUKLANDI

Antep’te boşanma aşamasında olduğu Dibe Cevat’ı bıçaklayarak öldürdükten sonra çuvala koyup çöp konteynerine atan Abdo Cevat tutuklandı. Dibe Cevat ve Abdo Cevat’ın 3 çocuğu Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.