İki kız kardeş yaşamını yitirmişti: Menderes'te dereye düşen aracın firari sürücüsü yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde 5 Şubat'ta dere yatağına düşen ve iki kız kardeşin yaşamını yitirdiği otomobilin firari sürücüsü gözaltına alındı.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan D.T'nin (33) işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Menderes’in Oğlananası Mahallesi’nde, 5 Şubat’ın akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında içinde iki erkek ve iki kadın toplam dört kişinin bulunduğu araç dere üzerindeki köprüden geçerken sele kapılmıştı.

Araçta bulunan D.Y.’nin gece saatlerinde kendi imkânlarıyla kurtulduğu, ancak durumu resmi makamlara bildirmediği öğrenilmişti.

Olayla ilgili çalışmalarda, kardeşler Balımnaz Türkkal (14) ve Nergiz Türkkal’ın (21) cansız bedenleri dere yatağından çıkarılırken, D.Y. gözaltına alınmıştı.

Araçta bulunan dördüncü kişi D.T.’nin çeşitli suçlardan arandığı için firari olduğu öğrenilmiş, yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

D.Y. işlemlerinin ardında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.