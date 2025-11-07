Giriş / Abone Ol
Ticaret Bakanlığı, iki lavabo aç ürünü hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı verdi.

  • 07.11.2025 14:59
  • Giriş: 07.11.2025 14:59
  • Güncelleme: 07.11.2025 15:01
Kaynak: Haber Merkezi
İki ‘lavabo aç’ ürünü için piyasadan toplatma kararı

Evlerde tıkalı lavabo, tuvalet ve diğer giderlerin açılması için tercih edilen ürünler, standartlara uygun olmadığı takdirde insan sağlığında yaşamsal sorunlara yol açabiliyor.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden iki lavabo aç ürününün yasaklandığını duyurdu.

Yapılan bilgilendirmeye göre “piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma” kararı alınan markalar ile bu yasak kararlarının alınma nedenleri şöyle:

