İki ‘lavabo aç’ ürünü için piyasadan toplatma kararı

Evlerde tıkalı lavabo, tuvalet ve diğer giderlerin açılması için tercih edilen ürünler, standartlara uygun olmadığı takdirde insan sağlığında yaşamsal sorunlara yol açabiliyor.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden iki lavabo aç ürününün yasaklandığını duyurdu.

Yapılan bilgilendirmeye göre “piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma” kararı alınan markalar ile bu yasak kararlarının alınma nedenleri şöyle: