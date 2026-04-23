İki lider de 'görüşürüz' demişti: Erdoğan ile Özel, resepsiyonda yan yana gelmedi

TBMM'nin açılışının 106. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclis'te düzenlenen resepsiyonla kutlandı. TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyona devlet erkanı ve siyasi parti temsilcileri yoğun olarak katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte salona geldi. Resepsiyonda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da yer aldı.

Erdoğan ile Bahçeli resepsiyonda kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan ayrıca DEM Parti masasına giderek merhabalaştı. Erdoğan, çözüm sürecini kastederek "Masayı deviriyorsun?" dedi. Bakırhan, Erdoğan'a "Masa sağlam" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Erdoğan da "Sağlam" dedi.

ÖZEL İLE GÖRÜŞÜR MÜSÜNÜZ SORUSUNA YANIT: BÖYLE SORU MU OLUR? NEDEN GÖRÜŞMEYELİM?

Erdoğan gazetecilerin CHP Genel Başkanı Özel ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna "Böyle soru sorulur mu? Ben iktidar partisiyim, ana muhalefet partisi görüşürüz görüşmeyiz, bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşeceğiz, niye görüşmeyelim. Bir basın mensubu olarak bunlar size yakışmıyor" dedi.

CHP lideri Özel de resepsiyona gelişinde "Cumhurbaşkanı'yla görüşecek misiniz?" sorusuna "Burası kokteyl ortamı imkan olursa tabii ki merhabalaşırız yani orada bir kısıt yok ama görüşme dediğiniz demokrasilerde olması gereken gibi bir görüşme için herkesin birbirinin hakkına hukukuna saygılı olması lazım. Bize düşman hukuku uygulanıyor" dedi.

Ancak iki lider resepsiyonda bir araya gelmedi.