İki liselinin öldüğü skuter kazasında sürücüye verilen ceza kesinleşti

Antalya'da elektrikli skuter kullanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ve Ada Kayahan'a (17) otomobille çarpıp ölümlerine neden olan Muhammed Can Gülmez'e (24), indirimsiz 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası verildi.

Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla buluşup, yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi.

Balcı'nın kullandığı skutere, süratli olduğu belirtilen Muhammed Can Gülmez yönetimindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı.

Kazada 2 arkadaş hayatlarını kaybetti, gözaltına alınan Gülmez tutuklandı. Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Gülmez, 8 yıl 4 ay 24 gün hapse mahkum edildi. İstinaf mahkemesinin kararı onamasının ardından dosya, Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 12'nci Ceza Mahkemesi tarafından nihai karar verildi. Sanık Muhammed Can Gülmez hakkında verilen 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı ve karar kesinleşti.