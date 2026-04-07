İki maddeden her gün 77 yeni soruşturma var

Türkiye’de toplumsal muhalefet üzerindeki baskı, her yıl katlanarak arttı. Hukukçuların, “Yargı, iktidarın aparatı haline getirildi” eleştirilerini haklı çıkartan çok sayıda soruşturma, kamuoyunda tepkiye yol açtı.

Gazetecilere, sanatçılara açılan davalar artarak sürüyor. TCK 299 ve 301’inci maddeleri kapsamında hakkında dosya sayısındaki artış da toplumsal muhalefet üzerindeki baskının boyutuna ayna tuttu.

Adalet Bakanlığı’nın 6 Nisan 2026 tarihli verilerine göre TCK’de, “Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçları” tanımlayan 299 ve 301’inci maddeleri kapsamındaki dosya sayısı 59 bini aştı. Yalnızca 2025’te Cumhuriyet Başsavcılıklarında 28 bin 105 yeni TCK 299 ve TCK 301 dosyası açıldı. Ceza mahkemelerinde açılanların sayısı ise 9 bin 348 oldu.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile ceza mahkemelerinde açılan toplam dosya sayısı ise önceki yıldan devredenlerle birlikte 2025 yılının sonunda 82 bin 992’ye kadar çıktı.

Bu sayı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin bir yıl öncesinde, 2017 yılında 27 bin 396 idi.

Cumhuriyet başsavcılıklarında soruşturulan TCK 299 ve 301 kapsamındaki dosya sayısı, 2020-2024 döneminde ise yıllara göre şöyle sıralandı:

2020: 44 bin 717

2021: 48 bin 69

2022: 51 bin 77

2023: 53 bin 583

2024: 56 bin 459

2025: 59 bin 780