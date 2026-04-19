İki marka tek çatı altında

Komagene ve Bereket Döner markalarının sahibi YÖRPAŞ, Türkiye’nin ilk yerli pizza markası Pizza Max ile Schnitzel Landmann’i bünyesine kattı.

TÜYAP Fuarı’nda yapılan Franchıse İstanbul Expo’da gerçekleşen imza törenine franchise, gastronomi dünyasından isimler katıldı.

YÖRPAŞ, yeni markası Landmann Bowl’un kurulduğunu ve çok kısa zamanda Türkiye’nin birçok yerinde hizmet vereceğini duyurdu.

Komogene markasının satış pazarlama sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu İcra Üyesi Semiha Demiral, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Pizza Max markası aslında daha geçmişi olan bir marka uzun yıllar İstanbul'da hizmet veren bir marka. Müşterilerin çok sevdiği, çok severek tükettiği bir marka. Fakat talihsiz bazı nedenlerden dolayı kapanmış bir marka. Ömer Bey asıl kurucu ortağı. Ömer Bey bizimle irtibatta. Ürüne inandığımız, Ömer Bey'e inandığımız için kendi yapımızın altına aldık. Tam da üretim tesisimizi kurduk. Akademi şubemizi açtık. Şu anda standartlar oturmuş durumda. 15 tane sözleşme imzaladık. Onun haricinde 50 noktada dükkan arayan bayi adaylarımız var. Sanıyorum ki beş yılda 500 yüze yakın bir şubeyle Türkiye genelinde devam ediyor oluruz diye tahmin ediyorum.

Asıl markamız Komagene biliyorsunuz. Komagene 20’inci yılını tamamladı. Bugün üç bin 700’e yakın yakın şubesiyle ve Franchise ağıyla Türkiye'de en fazla zincirine sahip marka. Tabii ki markanın gideceği yol 4 bin 350 şube olarak belirledik biz Türkiye genelinde. Avrupa ve Kıbrıs, Azerbaycan'da toplamda 70 şubemiz var. Şu anda Komagene'nin gideceği yolu hesapladık. Fakat bizim bir bayi yapımız var Türkiye genelinde ve bu bayilerimizde kazandıkları parayı bir şekilde değerlendirmek istiyorlar bu sektörde. O nedenle ilk etapta yaklaşık iki yıl önce Bereket Döner markasını bünyemize katmıştık. Şimdi Pizza Max'ın bütün yatırım üretim yatırımını tamamladık. Artık şubeleşme aşamasına geçtik. Çok yeni Landmann Schnitzel markasını ortak olduk. Orada da iki konseptle hayatımıza devam edeceğiz.”

Landmann Bowl Yönetim Kurulu Başkanı Murat Öksüz ise şunları söyledi:

“Markamız Viyana menşeli, dört sene önce de Türkiye'de markamız Erenköy'de ilk şubesini açtı. Onunla beraber belli bir şube sayısına geldi zaten. Bu oluşumu bundan yaklaşık bir 7-8 ay önce YÖRPAŞ grubuyla bir araya getirdik. Onlarla da şu anda Landmann Bowl markasıyla yeni bir ortaklık yapıyoruz. Bu ortaklıkta neyimiz var derseniz, işte gastronomi her gün değişiyor. İnsanlar daha hızlı, daha sağlıklı yiyecekler arıyor ve çabuk ulaşabildiği. Ama biz burada nitelikli olan bir ürün yapmak istiyoruz Landmann Bowl'la. İnşallah bu ürünü de bu şekilde oluşuyor. Bundan sonraki hedeflerimiz tabii Türkiye içinde ve Türkiye dışında bu markayı büyütmek. Ciddi hedeflerimiz var çünkü YÖRPAŞ’ın çatısı altında şu anda 4 bine yakın şube var zaten. Biz de bu kervanın içerisinde bunu inşallah büyüteceğiz. Şu an itibarıyla 7 noktadayız Viyana'da iki noktada varız şu anda. Şu an itibarıyla yeni sözleşmelerimiz var. Aşağı yukarı 20'nin üzerinde. Bu daha ileriye gidecek inşallah.

Landmann Bowl konusu çok önü açık bir konu. Çünkü gençlerin, genç nesli inanılmaz şekilde teveccüh gösterdi. Artık kase dediğimiz zaman kase de yemek Bowl akla geliyor. Bowl’da da biz şu anda patates tabanlı, pilav tabanlı, makarna tabanlı 16-17 tane değişik ürünümüz var bu her şekilde gelişmeye müsait. Bunun sağlıklı Bowlları da var zaten. Bunlarla inanıyoruz ki biz böyle hani yüzlü, iki yüzlü sayılara geleceğiz çok rahatlıkla inşallah.”