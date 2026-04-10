İki meslek grubuna daha yeşil pasaport

Vize almadan dünyanın birçok ülkesini seyahat etme hakkı tanıyan ve kamuoyunda “yeşil pasaport” olarak bilinen hususi damgalı pasaportun özel hasatenelerde çalışan hekimler ve diş hekimlerine de verilmesi gündeme geldi.

Meclis'e sunulan kanun teklifiyle özel sağlık kuruluşlarında en az 15 yıl süreyle görev yapan hekim ve diş hekimlerine, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına hüküm giymemiş olmaları koşuluyla yeşil pasaport verilmesi öngörüldü.

"DEVLETİN VEFA BORCU"

Teklifin gerekçesinde şunlara vurgu yapıldı:

"Bir hekimin özel hastanede, tıp merkezinde veya muayenehanesinde şifa dağıtıyor olması, onun topluma sunduğu katkının değerini eksiltmediği gibi devletin bu emeğe olan vefa borcunu da ortadan kaldırmaz.

Tıp biliminin dinamik yapısı, hekimlerimizin dünyadaki teknolojik gelişmeleri ve yeni tedavi yöntemlerim yerinde takip etmelerini, uluslararası kongre ve sempozyumlara katılarak ülkemizi temsil etmelerini zorunlu kılmaktadır. Hususi damgalı pasaport, bu bilimsel köprülerin kurulması noktasında karşılaşılan bürokratik engellerin ve vize süreçlerinin aşılması için lüks değil, mesleki bir ihtiyaçtır.

"SAĞLIKTA AYRIMCILIK OLMAZ"

"Özellikle sağlıkta şiddetin tırmandığı ve yetişmiş insan kaynağımızın yurt dışına yöneldiği bu kritik dönemde, devletin tecrübeli hekimlerine sahip çıktığım hissettirmesi, mesleki motivasyonu ve aidiyet duygusunu güçlendirecektir.

Bu kanun teklifi ile 15 yılım insan sağlığına adamış, belirli disiplin şartlarını taşıyan tüm hekim ve diş hekimlerimizin uğradığı hak kaybının giderilmesi, seyahat özgürlüklerinin önündeki engellerin kaldırılması ve "sağlıkta ayrımcılık olmaz" ilkesinin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır."

"SAĞLIK HİZMETİ BİR BÜTÜNDÜR"

Teklifi sunan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan şunları söyledi: "Sağlık hizmeti bir bütündür ve bu hizmeti onuruyla yürüten her bir nefer, devletin sunduğu imkânlardan adil bir şekilde yararlanmayı hak etmektedir."

Teklif Komisyon'a sevk edildi.

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİYOR?

1. Devlet memurları ve kamu görevlileri

Kamu kurumlarında 1., 2. veya 3. derece kadrolarda çalışan devlet memurları ve benzeri kamu görevlileri.

Bu derecelerde görev yaparken emekli olanlar da haklarını korur.

2. Meclis ve hükümet üyeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri (milletvekilleri).

Eski bakanlar.

3. Belediye başkanları

Görevleri süresince büyükşehir, il veya ilçe belediye başkanları.

Derece kadro ile emekli olmuş eski belediye başkanları.

4. Sporcular

Devlet sporcusu statüsündeki sporcular (belirli şartlarla).

5. Belirli kamu bankası ve kurum çalışanları

Özelleştirilmeden önce yeşil pasaport hakkı olan kurumlarda çalışanlar (örneğin Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halk Bankası vb.), belirli koşullarla.

6. İhracatçı iş insanları ve şirket yetkilileri

Belirli ihracat hacmine ulaşan şirket sahipleri/ortakları/çalışanlarına kanunla yeşil pasaport hakkı tanınmıştır.

7. Avukatlar

Baroya en az 15 yıl kayıtlı avukatlar.