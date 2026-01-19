İki meslek grubuna yeşil pasaport geliyor

TBMM’ye sunulan kanun teklifine göre fiilen çalışan ve 15 yılını dolduran mühendis ve mimarlara yeşil pasaport (hususi pasaport) hakkı verilmesi planlanıyor.

Yeşil pasaport, vize almadan dünyanın birçok ülkesini seyahat etme hakkı tanıyor.

13 Ekim 2025’te Meclis Başkanlığı’na sunulan son düzenlemenin mevcut durumu “Komisyonda” olarak belirtiliyor.

Teklifin özetinde, TMMOB’ye bağlı odalara üye olan, fiilen mesleğini icra eden ve en az 15 yıl kıdeme sahip mühendis ve mimarlara hususi damgalı pasaport verilmesinin amaçlandığı ifade ediliyor.

Gerekçede, mühendis ve mimarların uluslararası toplantılar, teknik incelemeler, fuarlar ve projelerde vize sorunlarıyla karşılaştığına dikkat çekiliyor. Bu durumun hem bireysel mesleki faaliyetleri hem de Türkiye’nin teknik alanlardaki temsil gücünü olumsuz etkilediği belirtiliyor.

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİYOR?

Türkiye’de yeşil pasaport kullanabilen grup ve meslekler şöyle:

1. Devlet memurları ve kamu görevlileri

Kamu kurumlarında 1., 2. veya 3. derece kadrolarda çalışan devlet memurları ve benzeri kamu görevlileri.

Bu derecelerde görev yaparken emekli olanlar da haklarını korur.

2. Meclis ve hükümet üyeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri (milletvekilleri).

Eski bakanlar.

3. Belediye başkanları

Görevleri süresince büyükşehir, il veya ilçe belediye başkanları.

Derece kadro ile emekli olmuş eski belediye başkanları.

4. Sporcular

Devlet sporcusu statüsündeki sporcular (belirli şartlarla).

5. Belirli kamu bankası ve kurum çalışanları

Özelleştirilmeden önce yeşil pasaport hakkı olan kurumlarda çalışanlar (örneğin Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halk Bankası vb.), belirli koşullarla.

6. İhracatçı iş insanları ve şirket yetkilileri

Belirli ihracat hacmine ulaşan şirket sahipleri/ortakları/çalışanlarına kanunla yeşil pasaport hakkı tanınmıştır.

7. Avukatlar

Baroya en az 15 yıl kayıtlı avukatlar.