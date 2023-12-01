İki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’da, iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Hüseyin P., idaresindeki 02 BJ 258 plakalı motosiklet ile Mustafa F., idaresindeki 02 ADU 569 plakalı motosiklet, Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi Karaali Köprüsü yakınlarında çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Hasan Hüseyin P., ile motosikletlerde bulunan Fatma P., ile Mahmut F., yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından ise kazaya karışan motosikletler olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.