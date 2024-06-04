İki motosiklet çarpıştı: Metrelerce sürüklenen kadın sürücü otomobilin altına girdi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada sürüklenen kadın sürücü otomobilin altına girerek ağır yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sümeyye G. kontrolündeki 54 AJL 107 plakalı motosiklet ile K.Y. kontrolündeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak sürüklenmeye başlayan Sümeyye G., otomobilin altına girdi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı Sümeyye G., bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sümeyye G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



