İki otomobil, bir ambulans çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da iki otomobil ile bir ambulansın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Caddesi ile 2.Çevre Yolunun kesiştiği kavşakta, İ.K., idaresindeki 02 ABP 525 plakalı ambulansa yol vermek için duran A.R.G., idaresindeki 05 HD 641 plakalı otomobille M.D., idaresindeki 34 HVE 752 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle A.R.G., idaresindeki otomobil duramayarak ambulansa çarptı. İki otomobil ve bir ambulansın karıştığı trafik kazasında A.R.G., isimli otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.