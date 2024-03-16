İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Üçtutlar Mahallesi Binevler Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 19 UP 389 plakalı otomobil ile N.A. yönetimindeki 19 EN 816 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle yaralanan 19 UP 389 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.D. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.