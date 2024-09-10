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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 10.09.2024 16:39
  • Giriş: 10.09.2024 16:39
  • Güncelleme: 10.09.2024 16:39
Kaynak: İHA
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı


Edinilen bilgilere göre kaza, Beşpınar mevkiinde Abuzer El-Gaffari Türbesi kavşağında gerçekleşti. Adıyaman’dan Kahta istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAZ 352 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş almak isteyen Abuzer S. idaresindeki 02 AEA 020 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Abuzer S. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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