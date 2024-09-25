İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Gündüz idaresindeki otomobil ile Mehmet Çetin idaresindeki otomobil, 1.Çevre Yolu İtfaiye Kavşağında çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Abdurrahman Gündüz yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.