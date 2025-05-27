İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Kahramanmaraş Karayolu üzerinde bulunan Tokat Konteyner Kent önünde Ali Burak E. idaresindeki 02 ABR 919 plakalı otomobil ile Ali Bilgili idaresindeki 02 AEC 535 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada sürücü Ali B. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.