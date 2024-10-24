İki otomobil çarpıştı: 1’i polis 2 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i polis 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şenyurt Mahallesi 9. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru K. B. idaresindeki otomobil ile İsmail B. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada her iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.