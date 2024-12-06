Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 06.12.2024 12:19
  • Giriş: 06.12.2024 12:19
  • Güncelleme: 06.12.2024 12:19
Kaynak: İHA
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Urfa Yol ayrımı kavşağında M.K., idaresindeki 02 AA 683 plakalı otomobil ile R.Y., idaresindeki 27 AB 788 plakalı otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada araçlarda bulunan R.Y., ile D.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BirGün'e Abone Ol