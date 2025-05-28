Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 28.05.2025 12:49
  • Giriş: 28.05.2025 12:49
  • Güncelleme: 28.05.2025 12:49
Kaynak: İHA
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Flamingo Yolu üzerinde G.F. idaresindeki 01 ARV 970 plakalı otomobil ile G.C. idaresindeki 27 ASY 994 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden G.F., ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.F., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol