İki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Eskişehir’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Nabi Avcı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halindeki bir otomobil, kavşakta başka bir araç ile çarpıştı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi takla atarak ters döndü. Kaza sonucunda toplam 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.



Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.