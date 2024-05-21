İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’da, otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.Ç., idaresindeki 02 YG 257 plakalı otomobil ile M.A., idaresindeki 59 AGT 414 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Hastane Kavşağı yakınlarında çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden M.A., ile araçlarda bulunan A.Ç. ve M.A., yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.