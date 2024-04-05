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İki otomobil çarpıştı: 3’ü çocuk 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 05.04.2024 14:35
  • Giriş: 05.04.2024 14:35
  • Güncelleme: 05.04.2024 14:35
Kaynak: İHA
İki otomobil çarpıştı: 3’ü çocuk 5 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 34 CCY 006 plakalı otomobil ile H.Y. yönetimindeki 41 AKY 191 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile 3 çocuk yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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