İki otomobil çarpıştı: 3’ü çocuk 5 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 34 CCY 006 plakalı otomobil ile H.Y. yönetimindeki 41 AKY 191 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile 3 çocuk yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.