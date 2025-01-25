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İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 25.01.2025 18:02
  • Giriş: 25.01.2025 18:02
  • Güncelleme: 25.01.2025 18:02
Kaynak: İHA
İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinde Turgut Özal Mahallesi’nde A.A. (19) idaresindeki 02 ACT 603 plakalı otomobil ile F.O (30) yönetimindeki 02 AEM 808 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana kazada araç sürücüleri ile araçlarda bulunan E.A.G. (19) K.A. (40) ve H.K. (10) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

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