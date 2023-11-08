İki otomobil çarpıştı 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Düzce sınırlarında iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalarında sabah saatlerinde meydana geldi. Alının bilgilere göre Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Osman G. idaresindeki otomobil ile aynı yöne giden İbrahim K. idaresinde ki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araç yan yattı. Kazazedelerin 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Osman G.(22) yanında bulunan Mustafa K.(24) ile diğer araçta bulunan Hasan Hüseyin K.(57), Mevlüde K.(60), Ezine K.(39), Umut Can K.(5) yaralandı.

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi kaldırdı. Kazazedelerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılarak kısman kapalı olan yol trafiğe açıldı. Trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.