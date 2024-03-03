İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Uşak’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.



Kaza, Eşme-Kula karayolu üzerinde Kıran Köy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak’ın Eşme ilçesinden Kula istikametine seyir halinde olan T.H. idaresindeki 64 DZ 343 Renault marka otomobil ile karşı şeritten gelen M.Ç. yönetimindeki 45 ABP 035 Dacia marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerin yapmış olduğu ilk incelemelerde otomobil sürücüleri T.H. ve M.Ç. yaralanırken, 45 ABP 035 plakalı otomobilde sürücünün eşi olduğu tespit edilen Fatma Çümen’in (68) olay yerinde hayatı kaybettiği belirlendi. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yapılan incelemelerin ardından Çümen’in cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.