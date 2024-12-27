İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hanönü-Kayabaşı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen İ.Y. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücülerden İ.Y. ile aynı araçta bulunan Ş.U. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.