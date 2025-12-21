İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 6 yaralı

Mutlu YUCA/ BOLU, (DHA)- BOLU’da Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki Ömerler köyü mevkisinde meydana geldi. Abant yönüne giden 81 BZ 522 plakalı otomobil karşı yönden gelen 81 BH 744 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI