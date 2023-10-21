İki otomobil kavşakta çarpıştı, 1 sürücü yaralandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobilden birinin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İslahiye ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Siemens Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Ufuk D. (23) yönetimindeki 06 FR 3741 plakalı otomobil, ailesi ile zeytin toplamadan dönen Ali D. yönetimindeki 34 FU 3953 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisi ile sürücü Ufuk D. yaralandı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.