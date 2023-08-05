İki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesindeki kavşakta meydana geldi. Hakan Y. (47) idaresindeki otomobil, hastane istikametine seyir halinde olan Emine A. (33) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Emine A. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.